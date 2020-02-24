Bahadır Barajı'ndaki su, tehlike seviyesinin altına indi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bahadır Barajı'ndaki su, tehlike seviyesinin altına indi

DHA

UŞAK'taki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle geçen perşembe günü başlatılan boşaltma işlemi devam ediyor. Pompalar yardımıyla barajda bulunan 1 milyon 500 bin metreküp su, 4 günde 600 bin metreküpe indirildi. Tehlikeli durumun ortadan kalkması üzerine tahliye edilen köy halkı evlerine döndü.

UŞAK'taki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle geçen perşembe günü başlatılan boşaltma işlemi devam ediyor. Pompalar yardımıyla barajda bulunan 1 milyon 500 bin metreküp su, 4 günde 600 bin metreküpe indirildi. Tehlikeli durumun ortadan kalkması üzerine tahliye edilen köy halkı evlerine döndü.
Banaz'daki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı'nın gövde dolgusundan, geçen perşembe sabahı su sızmaya başladı. Durumu fark eden Devlet Su İşleri (DSİ) 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, baraj suyunu tahliye etmek için çalışma başlattı. Kapasitesi yaklaşık 2 milyon metreküp olan ve 1 milyon 500 bin metreküplük doluluk oranına sahip olan barajda, zirai amaçlı kullanılan suyun tehlike yaratmaması için gerçekleştirilen tahliye çalışması bugün de sürdü. Toplam 8 pompanın çalıştığı barajdaki suyun seviyesi, 4 günde 1 milyondan 500 bin metreküpten 600 bin metreküpe kadar düştü. Yapılan çalışmalarla suyun çatlak seviyesinin altına düşürüldüğü ve tehlikenin kalmadığı bildirildi.
Barajın gövde dolgusunda gedik açılıp suların kontrolsüz akması tehlikesine karşı boşaltılan Bahadır ve Hatipler Köyleri sakinleri de evlerine döndü.
Bahadır Köyü sakinlerinden Halime Aydemir, "Çok şükür tehlike geçti, evimize döndük. Rahat bir şekilde uyuyabiliyoruz" derken, Özcan Tamer ve Mehmet Yokuş da, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'a teşekkür etti.
TAMAMEN BOŞALTILIP HASAR GİDERİLECEK
Uşak Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, "Gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafından su çıkışı gözlemlenmesinin ardından 4 gün süren çalışmalar sonucu su miktarı tehlike seviyesinin altına indirilmiştir. Kurulan su pompaları sayesinde olayın gerçekleştiği gün 1 milyon 500 bin metreküp olan su miktarı, 4 günlük çalışmayla 600 bin metreküpe indirilmiştir. Bahadır ve Hatipler köylerindeki vatandaşlarımızın ise evlerine geri dönmeleri sağlanmıştır. Bundan sonraki süreçte, DSİ 2.Bölge Müdürlüğü teknik ekipleri göleti tamamen boşaltarak, oluşan hasarın giderilmesi yönünde çalışma yapacaktır" denildi.    

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çatlayan barajdan dolayı boşaltılan köylerde hayat normale döndü Evlerinden tahliye edilen vatandaşlar 4 günün sonunda evlerine geri döndü Barajda 7 metre 40 santimetrelik su tahliyesi daha yapıldı
YEREL HABERLER Çatlayan barajdan dolayı boşaltılan köylerde hayat ...
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Uşak' ta Galatasaray - Fenerbahçe taraftarları gerginlik yaşadı
YEREL HABERLER Uşak' ta Galatasaray - Fenerbahçe taraftarları ...
Galatasaray'ın galibiyeti Uşak'ta da coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Galatasaray'ın galibiyeti Uşak'ta da coşkuyla ...
DHA YURT - İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (3)
YEREL HABERLER DHA YURT - İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde ...
Uşakspor kafilesini taşıyan otobüslere taşlı saldırı Saldırıda otobüslerin camı kırıldı, yaralanan olmadı
YEREL HABERLER Uşakspor kafilesini taşıyan otobüslere taşlı ...
DHA YURT -İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem (2)
YEREL HABERLER DHA YURT -İran sınırında yine 5.9 büyüklüğünde deprem ...
İkinci katın balkonundan düşen adam hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İkinci katın balkonundan düşen adam hayatını kaybetti
Oto pazarında herkes onlardan şikayetçi Oto pazarında satışlar durgun
YEREL HABERLER Oto pazarında herkes onlardan şikayetçi Oto pazarında ...
CHP kongresinde delege kadına danışmadan sert tepki: "Otur lan" Milletvekili danışmanı delege kadını 'otur lan' yerine sözleri ile susturdu Milletvekilinin liste önerisine karşı çıkan kadına danışmandan akıl almaz sözlü şiddet
YEREL HABERLER CHP kongresinde delege kadına danışmadan sert tepki: ...
Barajdaki su 1 milyon 500 bin metreküpten 1 milyon 90 bin metreküpe düşürüldü Vali Kocabıyık: "Bahadır arajı komple boşaltılacak"
YEREL HABERLER Barajdaki su 1 milyon 500 bin metreküpten 1 milyon 90 ...
Çatlaklar oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Çatlaklar oluşan Bahadır Barajı'nda su tahliye ...
Çatlak oluşan barajda su tahliye çalışmaları devam ediyor Çatlayan barajda su seviyesi 3 metre indi Soğuk havaya rağmen tahliye çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Çatlak oluşan barajda su tahliye çalışmaları devam ...
Fuhuş operasyonunda 1'i polis 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda 1'i polis 5 kişi tutuklandı
Uşakspor evinde Eyüpspor'la oynayacak
YEREL HABERLER Uşakspor evinde Eyüpspor'la oynayacak

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X