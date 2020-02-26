Eşme MYO Müdürü Şentürk: "Öğrenci odaklı eğitimi benimsiyoruz" "Meslek yüksekokulu olarak kaliteli ve nitelikli eleman yetiştiriyoruz"

Uşak Üniversitesi Eşme Meslek Yüksekokulu (MYO), bünyesine kattığı yeni teknik bölümlerle birlikte farklı alanlarda olmak üzere nitelikli eleman yetiştiriyor. Eşme MYO Müdürü Doç. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, “Öğrenci odaklı eğitimi benimsiyoruz” diyerek okuldaki imkanları genişlettiklerini kaydetti.

Eşme Meslek Yüksekokulu, bünyesinde bulunan toplamda 4 programla birlikte, öğrencileri nitelikli ve farklı sektörlerde ‘aranan’ eleman olarak yetiştiriyor. Sanayi ile işbirliğine önem veren MYO bölgedeki eleman eksikliğini, alanında uzman kişiler eşliğinde okulda verilen eğitimle gidermeyi hedefliyor. Uygulamalı alan desteği de sağlayan okulda öğrencilere çeşitli imkanlar ve gelişimlerine yönelik faaliyetler de bulunuyor. Öğrenci odaklı eğitimi gerçekleştiren okul, bünyelerine kattıkları 2 yeni programla ise teknik bölümlere yönelmeyi hedefliyor.



“Kaliteli ve nitelikli eleman yetiştiriliyor”

4 bölüme kayıtlı aktif 250 öğrenciye eğitim verdiklerini kaydeden Eşme Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zülfiye Acar Şentürk, “Şu anda büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, laborant ve veteriner sağlık, bankacılık ve sigortacılık, lojistik olmak üzere aktif 4 bölümümüz var. Yaklaşık 400 kayıtlı öğrencimiz, 250 aktif öğrenci sayımız var. Bu yıl YÖK’e 2 bölüm için bir başvuru yapmıştık, onlar kabul edildi. Gıda teknolojisi ile eczane hizmetleri teknikerliği. İşin aslı Eşme Meslek Yüksekokulu olarak biraz daha teknik bölümlere gitmeyi düşünüyoruz. Meslek yüksekokulları çok kaliteli ve nitelikli elemanlar yetiştiriyor. Her öğrencimiz uygulama alanı buluyor ve bir de zaten zorunlu stajımız var” diye konuştu.



“Öğrenciler buradan mutlu ayrılıyor”

Şentürk, ilçelerin çoğundaki eğitim sorunun ‘küçük’ ve yeterli imkan bulunmamasından kaynaklı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Özellikle Uşak için söyleyeyim; ilçeler oldukça küçük. Biz onu okulda telafi etmeye çalışıyoruz. Okuma salonu açtık, en azından çalışacakları ve rahatlıkla vakit geçirebilecekleri bir yer. Kantinimizi ona göre düzenledik. Bölümlerimiz için çok iyi bir laboratuvarımız var. Öğrenci odaklı eğitimi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Öğrenci buraya geldiğinde, bazısı bilinçli olarak geliyor bazısı hasbelkader geliyor. Ama ayrılırken mutlu ayrılıyorlar. Çünkü kendilerini değerli hissediyorlar.”

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