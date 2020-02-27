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Uşak'ta çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

İHA

Uşak'ta 6 katlı binanın bacasında çıkan yangın vatandaşların panik yaşamasına sebep oldu.

Uşak'ta çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü

Uşak'ta 6 katlı binanın bacasında çıkan yangın vatandaşların panik yaşamasına sebep oldu.
Yangın Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın bacasında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangında, bacadan dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri 110 itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Binada oturanların panik yaşamasına sebep olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından hızla kontrol altına alındı.
Müdahale sonrası söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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