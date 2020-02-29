İdlib’de şehit düşen Ali Turgut son yolculuğuna uğurlandı

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İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut (39) memleketi Uşak'ta düzenlenen askeri cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut'un cenazesi, sabah saatlerinde Denizli Çardak havaalanına cenaze nakil aracı ile memleketi Banaz'ın Büyükoturak köyündeki evine getirildi. Şehidin öz geçmişinin okunmasıyla başlayan köy meydanındaki törenin ardından şehidin naaşı İl Müftüsü Kazım Güzel’in kıldırdığı cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedildi. Etkili olan kar yağışına rağmen yüzlerce kişi cenaze namazının ardından dua ederek şehit için helallik verdi.

Şehit Ali Turgut, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Milletvekilleri, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nejati Gündüz, Uşak İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ile birlikte il protokolünün katıldığı törenin ardından ebediyete uğurlandı.

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