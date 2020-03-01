Uşakspor - GMG Kastamonuspor: 3-1

Diş ağrısı neden olur?

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UŞAK (DHA)STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Erhan Kutlu (xx), Yakup Keçeci (xx), Çetin Öncel (xx)

UŞAKSPOR: Ersin (xx) Türker (xxx), Alpay (xxx), Berat (xx), Kadir (xx), İbrahim (xx), Seçkin (xxx), Mehmet (x) (Dk. 69 Ozan xx), Abdullah (xxx), Erdi (x) (Dk. 46 Selim xxx), Yaser (xx) (Dk. 85 Berkay)

GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (x) Recep (x), Özgür İleri (xx), Faruk (xx), Hakkı (x), Özgür Yılmaz (x), Hakan (x), Metincan (x), Harun (x) (Dk. 66 Oğuzhan x), Ömer (x) (Dk. 61 Birkan x), İlyas (xx)

GOLLER: Dk. 48 Seçkin, Dk. 53 Selim, Dk. 90 Abdullah (Uşakspor) Dk. 82 İlyas (Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Mehmet, İbrahim, Ersin, Alpay, Seçkin (Uşakspor) Hakan, İsmail (Kastamonuspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Uşakspor evinde zirve mücadelesi veren GMG Kastamonuspor'u 3-1 mağlup etti.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçta ev sahibi ekibin gollerini 48'inci dakikada Seçkin, 53'üncü dakikada Selim, 90'ıncı dakikada Abdullah kaydederken, konuk takımın tek golü 82'nci dakikada İlyas'tan geldi. Bu sonuçla iç sahada 3'te 3 yapan Uşakspor, 38 puanla 9'uncu sıradaki yerini korudu. 3'üncü sıradaki GMG Kastamonuspor ise 39 puanda kalıp, zirvenin 5 puan gerisine düştü.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2020-03-01 16:39:13



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