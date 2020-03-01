TFF 2. Lig: Uşakspor: 3 - Kastamonuspor: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta mücadelesinde Uşakspor evinde Kastamonuspor'u 31 yendi.

Maçın ilk yarısında gol olmazken ikinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi takım, 48. dakikada Seçkin Getbay'ın golüyle 10 öne geçti. Karşılaşmaya tempolu devam eden Uşakspor 53. dakikada Selim Dilli'nin golü ile 20 öne geçirdi. Konuk takım 82. dakikada İlyas Çakmak'ın golüyle farkı 1’e indirdi. Mücadelenin uzatma dakikalarında kırmızısiyahlı takım 90+3. dakikada Abdullah Balıkçı'nın golü ile 31 öne geçerek maçın skorunu belirledi.

Uşakspor bu sonuçla 12. galibiyetini alarak, haftayı 38 puanla 8. sırada tamamladı.

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