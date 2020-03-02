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Uşak’ta STK’lardan İdlib saldırısına tepki

İHA

Uşak’ta STK’lardan İdlib saldırısına tepki

Uşak’ta bulunan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) yaptıkları basın açıklaması ile İdlib’de Türk askerlerine gerçekleştirilen hain saldırıya tepki göstererek birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Uşak’ta bir araya gelen sivil toplum örgütü başkanları İdlib'de gerçekleştirilen haşin saldırıya ilişkin basın açıklaması yaptı. Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen basın açıklamasına Uşak’ta 20’ye yakın meslek örgütü, sendika konfederasyonu ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı. Sivil toplum örgütleri adına açıklama yapan Selim Kandemir, “Bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz” dedi.

“Bayrağımız altında kenetlendik”
Kandemir konuşmasının devamında, “Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekâtıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir. Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. “Bahar Kalkanı” harekâtıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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