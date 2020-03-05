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Bu koyun, üreticisine az maliyetle çok verim elde ettiriyor Eşme koyunu ıslah çalışmaları üreticinin yüzünü güldürüyor

İHA

Uşak'ta 2011 yılından bu yana yürütülen 'Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi' sayesinde Eşme koyunlarının et ve süt kapasitesi artırılırken, üreticilere de önemli oranda destekler sağlanıyor.

Bu koyun, üreticisine az maliyetle çok verim elde ettiriyor Eşme koyunu ıslah çalışmaları üreticinin yüzünü güldürüyor

Uşak’ta 2011 yılından bu yana yürütülen ‘Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’ sayesinde Eşme koyunlarının et ve süt kapasitesi artırılırken, üreticilere de önemli oranda destekler sağlanıyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından koyunculuğun geliştirilmesi yönünde başlattığı "Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi", 2011 yılından itibaren Eşme ilçesinde yürürlüğe girdi. Pırıt ve kıvırcık ırklarının melezlenmesi sonucu elde edilen Eşme koyunu kentteki birçok çiftçi tarafından yetiştiriliyor. Bugüne kadar 745 üreticinin yararlandığı ve ciddi desteklerin ödendiği proje sayesinde hayvancılığa ilgi artarken, üreticiler damızlık özelliği yüksek koyunlar sayesinde daha iyi gelir elde etmeye başladı.
Et ve süt kapasitesi oldukça yüksek olan ve kendine has pek çok özelliğiyle dikkat çeken Eşme koyununu yaygınlaştırma çalışmaları sürüyor.
Projenin koyunculuğun gelişmesi açısından önemine değinen Eşme İlçe Tarım Müdürü Mahmut Yılmaz, “2011 yılında 34 işletmede 3 bin 320 adet koyun ve 80 koç ile projemiz yürürlüğe girdi. İlçemizde 5 bin adet koyun, 200 koç ile 11 elit sürümüz, 39 tane de taban sürümüzle birlikte 50 adet sürümüz bulunmaktadır” diye bilgi verdi.

“Süt verimi yıllık 60 litre”
Her mevsim otlatılabilme özelliğine sahip olan Eşme koyununun kesif yemsiz beslenebildiğini belirten Mahmut Yılmaz, bu özelliğin maliyet avantajı sağladığına dikkat çekti.
Yılmaz, Eşme koyununun belirgin özelliklerine değinerek şunları söyledi: “Vücudunun tamamı beyazdır, tüyleri kıvırcıktır. Kıraç merada otlama kapasitesi çok yüksektir. İnce dudak yapısıyla en kısa otları dahi tüketebilme kabiliyetine sahiptir. Su kısıdına karşı çok dayanıklıdır. Süt verimi yıllık 60 litre olup et veriminin kalite düzeyi çok yüksektir.”

Üreticilere büyük destek sağlanıyor
Projedeki üreticilere önemli oranda destekler sağlandığını ve bunların sürdüğünü ifade eden Yılmaz, “Projeye dahil olan taban sürülerimizdeki anaç ve kuzularımıza ayrı ayrı olmak üzere 40 TL, elit sürülerimizdeki anaç ve kuzularımıza ayrı ayrı olmak üzere 70 TL, koçlarımıza da 200 TL destekleme verilmektedir” diye konuştu.

“Projeden sonra 100’e yakın koyunum var”
Uzun yıllardır Eşme koyunu yetiştiren Yaşar Akarsu proje sonrası sürüsünü genişlettiğini ifade ederek, “17 koyunla başladım. 2011 yılında 80 koyun olunca ‘Halk Elinde Islah’ projesi başladı. Beni de bu projeye dahil ettiler ve şu anda 100’e yakın koyunumuz var. Bu işi çok severek yapıyorum. Onlara çocuğum gibi ilgi gösteriyorum, onlar da bana ilgi gösteriyor. Verim olarak koyunlarımın yüzde 80’i ikiz doğuruyor ve diğer koyunlara göre et kalitesi yüksek” diye konuştu.

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