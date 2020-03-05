Uşak’ta tarihi eser kaçakçılarını jandarma yakaladı

Uşak’ta jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucunda silah ticareti, tarihi eser niteliğindeki sikke ve obje kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Uşak'ın Banaz ilçesi Susuz köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gelen istihbarat üzerine hareket geçerek operasyon yaptı. Operasyonlar sonucunda silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen B.A., ve F.A., isimli iki şahıs suç aletleriyle birlikte evlerinde yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalar sonucunda 1 tabanca, 4 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet av tüfeği, 4 adet tüfek mühimmatı, define arama dedektörü, 51 adet sikke ve 12 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Öte yandan, yakalanan 2 şüpheli şahıs adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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