Vali Kocabıyık, şehit ailesini ziyaret etti



Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesini ziyaret etti.

Vali Kocabıyık, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ali Turgut'un ailesini, Büyükoturak köyünde ziyaret ederek, baba Ahmet ve anne Sultan Turgut'a başsağlığı dileğinde bulundu. Kocabıyık'a ziyarette, Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş, Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç eşlik etti.

Kocabıyık, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada "Büyük bir milletiz, o kadar büyük bir milletiz ki, o kadar onurlu, o kadar gururlu ve bir o kadar da mütevazi. Evlatlarını vatan toprağına emanet ettikleri gün, benden sadece kahraman şehidimizin çerçevelenmiş fotoğrafını isteyen Ahmet amca ile Sultan teyzeyi bir kez daha ziyaret ettim, biricik oğullarının fotoğrafını götürdüm. Gözlerindeki acı ve özleme rağmen misafirperverlikleri, içtenlikleri, bize gösterdikleri yakınlık bir kez daha bu toprakların insanlarının ne kadar güçlü olduğunu gösterdi bana. Uzun uzun sohbet ettik, anılarımızı paylaştık, Kur'an-ı Kerim ve dualar okuduk. Ahmet amca ve Sultan teyzeye bir kez daha göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim bir daha bize böyle acılar yaşatmasın" dedi.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2020-03-05 20:40:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.