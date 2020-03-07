Şehit Mehmetçikler sabah namazında anıldı Şehitler için sabah namazında buluştular

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit Mehmetçikler sabah namazında anıldı Şehitler için sabah namazında buluştular

İHA

Şehit Mehmetçikler sabah namazında anıldı Şehitler için sabah namazında buluştular

Uşak’ta yaklaşık 300 öğrenci ve cami cemaati kılınan sabah namazının ardından şehit olan askerleri Kur’anı Kerim tilaveti ve dualarla yad etti.
Uşak’taki Zümrüt Camisinde kılınan sabah namazının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerle birlikte İdlib’de şehit olan askerler için dua edilmesinin ardından Kur’anı Kerim okundu. Ardından cami imamı tarafından birlik, beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri tumanın önemine değinildi.
Programda konuşan Gençlik ve Spot İl Müdürü Tahir Emre Can, "Bugün şehitlerimize dua, Mehmetçiğimize destek için bir araya geldik. Sabah namazımıza 300'den fazla gencimiz katıldı. Bu vesileyle bir kez daha tüm gençlerimizle Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu, şehitlerimizi unutmadığımızı dile getirmiş olduk. Bu ve bu tür etkinliklere askerimize destek olmak için devam edeceğiz. Gençlerimiz ordusunun, milletinin her zaman yanında" dedi.
Program katılımcılara çorba ve simit ikramı yapılmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak polisinden öğrencilere bağımlılıkla mücadele anlatıldı Uşak Üniversitesi’nde 'Bir Kereden Bir Şey Olmaz Deme!' konferansı
YEREL HABERLER Uşak polisinden öğrencilere bağımlılıkla mücadele ...
Vali Kocabıyık, şehit ailesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Kocabıyık, şehit ailesini ziyaret etti
Uşak’ta tarihi eser kaçakçılarını jandarma yakaladı
YEREL HABERLER Uşak’ta tarihi eser kaçakçılarını jandarma yakaladı
Bu koyun, üreticisine az maliyetle çok verim elde ettiriyor Eşme koyunu ıslah çalışmaları üreticinin yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Bu koyun, üreticisine az maliyetle çok verim elde ...
Uşakspor'da eksik çok
YEREL HABERLER Uşakspor'da eksik çok

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X