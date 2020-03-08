Otomobildeki kaçak sigaraları 'Ultra' buldu



Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) UŞAK'ta polisin, kontrol noktasında durdurduğu otomobilde dedektör köpek 'Ultra' ile yapılan aramada, gümrük kaçağı 3 bin 210 paket sigara ele geçirildi.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, dün sabah UşakAnkara yolunda yaptıkları yol kontrolünde, şüphe üzerine S.D.'nin kullandığı Mardin plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde, özel eğitimli dedektör köpek 'Ultra' ile yapılan aramada, taban kısmına gizlenen 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Otomobil sürücüsü S.D. ile yanındaki M.Ç. ise gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2020-03-08 13:13:22



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