Bakan Albayrak: Koronavirüse karşı ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Albayrak: Koronavirüse karşı ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik (2)

DHA

Bakan Albayrak: Koronavirüse karşı ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik (2)


BAKAN ALBAYRAK UŞAK'TA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Denizli AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından özel uçakla Uşak'a geçti. Bakan Albayrak, burada ilk olarak Uşak Ticaret ve Sanayi Odası'nda (UTSO) düzenlenen Uşak İş Dünyası Buluşma Toplantısı'na katıldı. Toplantıya, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Çakın, UTSO Başkanı Suat Selim Kandemir, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.
'2019 YILINDA ENFLASYON, KUR VE FAİZ DİZGİNLENDİ'
Burada konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden güçlenerek çıktığını belirten Bakan Albayrak, "Biz kimseye el açmadık. Özellikle ekonomimizin doğrudan hedef alındığı, spekülatif kur ataklarının neden olduğu tüm bu tahribatı elhamdülillah giderdik, gideriyoruz, daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Gelen her veri, açıklanan her rakam, her makroekonomik gösterge, Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını gösteriyor. Enflasyon, kur, faiz, Türkiye 2019 yılında bu üçünün de aynı anda tarihte belki ilk defa dizginlendiği bir yılı geride bıraktı" dedi.
'OCAK VE ŞUBAT RAKAMLARI ÇOK İYİ SİNYALLER VERİYOR'
Büyüme rakamlarının sevindirici olduğunu, 2020'ye çok güçlü girdikleri ifade eden Bakan Albayrak, tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz. İhracatçımızı desteklemeye devam edeceğiz. Ülkemize karşı başlatılan finansal saldırılarla birlikte içeride insanımızı korkutmak, piyasalar üzerinde bir endişe oluşturmak, baskı oluşturmak için çeşitli algı operasyonlarına maruz kalmıştık. Her gün 'dolar 10 TL olacak, 12 TL olacak' diyen felaket tellallarına şahit oluyorduk. Hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü altyapısıyla, attığı adımlar, güçlü koordinasyon, aldığı önlemler ve uyguladığı politikalarla birlikte bu kriz sevdalılarının hayallerini boşa çıkardı" diye konuştu. 
TARIMSAL ÜRETİMDE YENİ MODEL 
Tarımsal üretimde farklı projeler yürüttüklerini açıklayan Bakan Albayrak, "Tekstilin yanında özellikle, demir-çelik, mobilya, ayakkabı, beyaz eşya sektörünün yeni pazarlara açılma imkanlarını değerlendiriyoruz. Her türlü mikro sektör bazlı destekleri çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tarımsal üretimde değişim ve dönüşümü başlatmak amacıyla farklı alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda, tarımsal üreticilerin ürünlerini herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan pazara satabilmesine imkan tanıyacak yeni bir model altyapısı üzerinde çalışıyoruz" dedi.  
Toplantının ardından Uşak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Berat Albayrak, Uşak Havalimanı'ndan özel uçakla kentten ayrılarak İstanbul'a hareket etti.Ramazan ÇETİNDeniz TOKATFeyzi DAVULCU, UŞAK, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Uşak Ramazan ÇETİN Deniz TOKAT Feyzi DAVULCU
2020-03-09 21:41:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Bakan Albayrak: Koronavirüse karşı ne kadar ciddi önlemler alındığını tüm dünyaya gösterdik (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Bakan Albayrak: Koronavirüse karşı ne ...
Bakan Albayrak: “Tarımsal ürünlerin aracıya ihtiyaç duyulmadan satılabileceği yeni bir altyapı üzerinde çalışıyoruz” Uşak’ta geri dönüşüm potansiyeli değerlendirilecek
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: “Tarımsal ürünlerin aracıya ihtiyaç ...
Bakan Albayrak: “Faizler 8 ay öncesinde yüzde 25-30’lardan bugün tek haneli rakamlara düştü” Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “İlk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin de üzerinde bir büyümeyi 2020 yılının ilk çeyreğinde göreceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Albayrak: “Faizler 8 ay öncesinde yüzde ...
Uşakspor fırtına gibi
YEREL HABERLER Uşakspor fırtına gibi
(Görüntülü) Uşak'ta 3 bin 20 paket kaçak sigara ile geçirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uşak'ta 3 bin 20 paket kaçak sigara ile ...
Otomobildeki kaçak sigaraları 'Ultra' buldu
YEREL HABERLER Otomobildeki kaçak sigaraları 'Ultra' buldu
Kahveci esnafından kadınlara karanfilli jest Kahveciler Odası 60’ın üzerinde kadına karanfil hediye etti
YEREL HABERLER Kahveci esnafından kadınlara karanfilli ...
Aracın tabanındaki sigara zulasını 'Ultra' patlattı Aracın tabanından 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara çıktı
YEREL HABERLER Aracın tabanındaki sigara zulasını 'Ultra' ...
Şehit Mehmetçikler sabah namazında anıldı Şehitler için sabah namazında buluştular
YEREL HABERLER Şehit Mehmetçikler sabah namazında anıldı Şehitler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X