(Görüntülü) Hemzemin geçitte tren hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

UŞAK'ta, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü, 2 kişi ise ağır yaralandı.
Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında, Banaz'ın Çorum Köyü'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. İzmirAfyon seferini yapan '34005' sefer sayılı yük treni, kontrolsüz hemzemin geçitte, Mehmet Çalış yönetimindeki 16 CDZ 03 plakalı hafif ticari araca sağ yanından çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 500 metre sürüklenen hafif ticari araçta bulunan 4 kişiden 2'si öldü. Sürücü Mehmet Çalış ile araçtaki bir kişi ağır yaralandı. Ölenlerin kimliği henüz öğrenilemedi. Yaralılar ambulansla çevre hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Ölenlerin cesedi ise kaza yeri incelemesi sonrası morga kaldırıldı. Hafif ticari aracın kaldırılmasının ardından tren, yoluna devam etti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Uşak
2020-03-10 15:50:27
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