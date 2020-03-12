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Uşak emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi 2 ayda gözaltına alınan 189 kişiden 17’si tutuklandı

İHA

Uşak'ta 2 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 189 kişiden 17'si tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca değişik türlerde uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Uşak emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi 2 ayda gözaltına alınan 189 kişiden 17’si tutuklandı

Uşak’ta 2 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 189 kişiden 17’si tutuklandı. Operasyonlarda ayrıca değişik türlerde uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatının sokak satıcılarına ulaşmadan engellenmesi ve suçluların yakalanması çalışma başlattı. 2 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonları sonucunda 116 olayda gözaltına alınan 189 kişiden 17’si tutuklandı. Farklı adreslerde yapılan aramalarda, bin 336 adet sentetik ecza, 295 gram esrar, 196 adet ecstasy hap, 8 gram eroin 2 gram bonzai, 25 gram metamfetamin 1 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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