Doğal gazı kaçak kullanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Doğal gaz sayacına müdahale eden şahıs suçunu itiraf etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğal gazı kaçak kullanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Doğal gaz sayacına müdahale eden şahıs suçunu itiraf etti

İHA

Doğal gazı kaçak kullanan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Doğal gaz sayacına müdahale eden şahıs suçunu itiraf etti

Uşak’ta doğal gazı kaçak kullanmak suretiyle sayaca dışarıdan müdahale ederek sayaç endekslerini geriye çektiğini itiraf eden şahıs çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda doğal gaz dağıtım şirketi yetkilileri Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği’ne gelerek doğal gaz sayaçlarına gayri resmi müdahalede bulunduğunu tespit ettikleri bir kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler D.A. isimli şahsın sayaçlara müdahale ederken kullandığı bir adet tornavida, bir adet pense, üç adet iğne ve iki adet ataç ele geçirdi. Suç aletleriyle birlikte yakalanan D.A., isimli şüpheli şahıs suçunu itiraf etmesinin ardından, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Başka sayaçlara da para karşılığında yapmış
Şüpheli şahıs ifadesinde, aynı işlemi belli bir ücret karşılığında yakın çevresinde bulunan kişilere de yaptığını beyan etti. Polis ekiplerinin doğal gaz dağıtım şirketi yetkilileri ile birlikte yaptığı tespitlerde, şüpheli D.A.’nın kendi ikameti de dahil olmak üzere toplam 7 doğal gaz sayacında gayri resmi işlem yapıldığı belirlendi. Sayaçlar yetkililerce incelenmek üzere yerinden sökülerek muhafaza altına alınırken, abonelerin gaz arzlarının durdurulduğu öğrenildi.
Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, “karşılıksız yararlanma” suçundan işlem başlatılmasının ardından, şahısların savunmaları alınarak serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüpheli D.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ülke ekonomisine katkı sağlayacak proje TÜBİTAK tarafından desteklenecek TÜBİTAK destekli proje inşaat sektörüne yenilik getirecek
YEREL HABERLER Ülke ekonomisine katkı sağlayacak proje TÜBİTAK ...
Uşak’taki okullarda virüs önlemi alınmaya başladı Okullar özel solüsyonlar ile dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Uşak’taki okullarda virüs önlemi alınmaya ...
Uşak'ta gözlem altındaki 12 kişinin koronavirüs sonucu negatif
YEREL HABERLER Uşak'ta gözlem altındaki 12 kişinin koronavirüs ...
Uşak'ta hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak!
YEREL HABERLER Uşak'ta hava sıcaklıkları hissedilir derecede ...
Uşak'ta silah ticareti yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Uşak'ta silah ticareti yaptığı iddia edilen şahıs ...
Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
YEREL HABERLER Uşak merkezli FETÖ operasyonunda 7 tutuklama
Uşak’taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu
YEREL HABERLER Uşak’taki gönüllü öğrenciler gıda denetçisi oldu
Uşak’ta 2 ayda 110 FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Uşak’ta 2 ayda 110 FETÖ şüphelisi yakalandı
(Görüntülü) 3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara koştu
YEREL HABERLER (Görüntülü) 3 haftalık tatili duyan üniversiteliler ...
3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara koştu
YEREL HABERLER 3 haftalık tatili duyan üniversiteliler otogara koştu
Gültekin: "Geleneklerden kaynaklı kadının toplumda ikinci sınıf vatandaş olarak görülmesi dinen uygun değil" Uşak'ta, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kadınlara yönelik çalışmaları anlatıldı
YEREL HABERLER Gültekin: "Geleneklerden kaynaklı kadının toplumda ...
Okulların tatil ilan edilmesiyle öğrenciler otogara akın etti
YEREL HABERLER Okulların tatil ilan edilmesiyle öğrenciler otogara ...
Uşaklı güreşçi kızlar elleri boş dönmedi Türkiye 3'ncülüğü elde eden güreşçi kızlar zirveyi hedefliyor
YEREL HABERLER Uşaklı güreşçi kızlar elleri boş dönmedi Türkiye ...
Uşak emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi 2 ayda gözaltına alınan 189 kişiden 17’si tutuklandı
YEREL HABERLER Uşak emniyeti uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi 2 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X