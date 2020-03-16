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Uşak’ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

İHA

Uşak polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Uşak polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri H.A. (40) ve O.B.’nin (40) tefecilik yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmaların ardından harekete geçen ekipler farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında O.B.’nin evinde arama yapan polis ekipleri; suçta kullanılan ajanda, çok sayıda senet ve senet koçanı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet tabanca fişeği ve 1 adet kısa dipçikli av tüfeği ele geçirdi.
Polis ekipleri tarafından silah ve ekipmanlara el konulurken, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A. İle O.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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