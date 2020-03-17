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“Korona virüsü” kepenk kapattırdı Uşak’ta işletmelere kilit vuruldu, sokaklar boş kaldı İşletmeler kapılarına, “Korona virüs nedeniyle işletmemiz geçici bir süre ekran karartacaktır” yazısı astı

İHA

“Korona virüsü” kepenk kapattırdı Uşak’ta işletmelere kilit vuruldu, sokaklar boş kaldı İşletmeler kapılarına, “Korona virüs nedeniyle işletmemiz geçici bir süre ekran karartacaktır” yazısı astı

Korona virüsü önlemleri kapsamında kafeterya, kahvehane gibi alanların geçici süre kapatılacağı kararının ardından, Uşak'ta da kafe ve kıraathane olarak faaliyet gösteren iş yerlerinin tamamı kepenklerini kapattı. Kentin en işlek caddesinde ise insan yoğunluğunun azalması dikkat çekti.
Korona virüsü tedbirlerine karşı dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'korona virüsü' konulu bir genelge göndererek bazı yerlerin faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulacağını bildirdi. İnsanlara açık eğlence yerleri olarak hizmet veren, kafe, kıraathane gibi işletmeler dün saat 00.00 itibariyle geçici süre durduruldu. Bu kapsamda Uşak'ta sabah saatlerinde vatandaşların sıkça tercih ettiği İsmet Paşa Caddesi'nde bulunan kafeteryaların, oyun salonlarının, internet kafelerin kapılarına kilit vurulduğu görüldü. İşletmelerden bazılarına “korona virüs nedeniyle işletmemiz geçici bir süre ekran karartacaktır” gibi yazıların asıldığı görülürken, işletmelerin bulunduğu işlek caddenin boş kalması ise dikkat çekti. Çalışanlarına yasak kalkana kadar izin veren pek çok iş yerinde temizlik yapılırken, bazı kafeler dezenfektan işlemlerine devam etti.

"Dezenfekte çalışmaları yapılması açısından bir fırsat"
Kahveciler Odası Başkanı Erkan Börekçi, Uşak’taki kıraathane, oyun salonu, kafeterya olarak hizmet gösteren yerlerin geçici süreliğine kapatılmasının virüsün yayılmaması açısından gerekli olduğunu dile getirdi.
Börekçi, işletmelerinin kapatılmasının dezenfekte çalışmaları yapılması açısından bir fırsat olduğunu dile getirerek, “İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı genelge ile kıraathaneler, lokantalar, tedbir amaçlı geçici süreliğine kapatıldı. Dün itibariyle üyelerimize bu konuda gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Esnaflarımıza iş yerlerini kapatmaları gerektiğini, bunun hijyen ve virüsün yayılmaması açısından önemli olduğunu ilettik. Şu anda şehrimizde bulunan tüm kıraathaneler kapalı. Biz de bu vesileyle iş yerlerinde temizlik yapıyoruz. Virüsten korunmak amacıyla toplu halde dezenfekte ettiriyoruz” diye konuştu.

“Vatandaş olarak önlem alınması şart”
Alınan kararın doğru olduğunu ifade eden Metin Özel ise her vatandaşın önlem alması gerektiğini vurgulayarak, “Bu hastalığın bir seviyede kalabilmesi için bunların yapılması şarttı. Bence çok güzel bir karar alındı. Çok doğru bir karar çünkü bu hastalık insandan insana yayılıyor, insandan yayılmadığı sürece hastalık da artmayacak. Ben de kuaförlük yapıyorum, biz de kendimizce önlemlerimizi alıyoruz. Eldiven ve maskelerle çalışıyoruz” dedi.

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