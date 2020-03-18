Uşak'ta 18 Mart törenleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uşak'ta 18 Mart törenleri

İHA

Uşak'ta 18 Mart törenleri

Uşak'ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105.yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi.
Uşak Şehitliğindeki düzenlenen törene Vali Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, protokol üyeleri, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Şehitler anıtına çelenkler konulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Protokol heyeti tarafından şehit kabirleri üzerine karanfil bırakıldı, şehitler için dua edildi.
Türkiye'de de görülen korona virüs vakaları nedeniyle şehitlik dışında program olmazken, anma töreni sınırlı sayıdaki davetli ile gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Olimpiyat barajını aşan 'en genç atlet' unvanı için koşuyor Dünya şampiyonu atlet, olimpiyata hazırlanıyor
YEREL HABERLER Olimpiyat barajını aşan 'en genç atlet' unvanı için ...
“Korona virüsü” kepenk kapattırdı Uşak’ta işletmelere kilit vuruldu, sokaklar boş kaldı İşletmeler kapılarına, “Korona virüs nedeniyle işletmemiz geçici bir süre ekran karartacaktır” yazısı astı
YEREL HABERLER “Korona virüsü” kepenk kapattırdı Uşak’ta işletmelere ...
Uşak’ta motosiklet sürücülerine ceza yağdı 205 araç ve sürücüsüne 98 bin 840 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Uşak’ta motosiklet sürücülerine ceza yağdı 205 araç ...
Uşak’ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uşak’ta tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 kişi ...
Kenti fırça ve köpükle yıkadılar Uşak'ta temizlik ekipleri virüse karşı tüm kenti sabunlu suyla temizledi Belediyenin koronaya karşı aldığı sabunlu köpüklü önlem sosyal medyada geniş yankı buldu
YEREL HABERLER Kenti fırça ve köpükle yıkadılar Uşak'ta temizlik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X