Uşak Üniversitesi yılın finans ve iş dünyası 'en'lerini seçti

Uşak Üniversitesi'nde düzenlenen organizasyonla, yılın finans ve iş dünyası ödülleri sahiplerini buldu. Yılın en güler yüzlü, en güvenilir ve en hızlı bankaları, kullanılan bin 312 oyla seçildi.

Bankacılık ve Sigortacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Muhasebe ve Finans topluluğu tarafından gerçekleştirilen organizasyonda ödülü kazananlar, üniversite akademik, idari personeli ve öğrenciler tarafından verilen bin 312 oy ile belirlendi.

"Yılın en güvenilir bankası"ödülünü, oyların yüzde 49,6’sını alan Ziraat Bankası kazanırken, ödülü Uşak Ziraat Bankası Merkez Şube Müdürü Fazıl Çümen aldı. "En güler yüzlü" bankacılık ödülünü oyların yüzde 45,9’nu alan Türkiye İş Bankası aldı. Ödül, Türkiye İş Bankası adına Uşak Şube Müdürü Bülent Yıldırım’a verildi. Ödülün 3. kategorisi olan “En hızlı bankacılık” ödülünü ise yüzde 41,9 oy oranıyla Yapı Kredi Bankası kazandı. Yapı Kredi Bankası adına ödül Uşak Şube Müdür Vekili Cemile Yörük’e takdim edildi.

Etkinlik, katılımcılara teşekkür plaketi verilmesiyle sona erdi.

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