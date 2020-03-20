Uşakta 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırı güvenlik kamerasında



Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) UŞAK'ta otomobil servisinin önüne plakasız cip ile gelerek pusu kuran saldırğanlar, bir süre sonra içeriden çıkan kişilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği 1'i yaralanırken, şüpheliler kaçtı. Saldırı anı ise çevredeki işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Feyzi Çakmak Mahallesi 5´inci Seval sokakta meydana geldi. İçinde saldırganların bulunduğu plakasız bir cip, sokağın köşesinde bir otomabil servisinin yakınına park etti. Aracın içinde pusu kuran saldırganlar bir süre bekledikten sonra, tamirhaneden çıkan Murat Y. ve arkadaşlarına kurşun yağdırdı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği Murat Y. yaralanırken, şüpheliler ise cip ile olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saçmaların koluna ve bacağına isabet ettiği Murat Y., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Polisin olay yeri ve çevresinden yaptığı incelemede çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Saldırı sırasında otomobil servisinin önünde park halinde bulunan araçlara da mermi isabet ettiği belirlendi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Otomobil servisinin önünde bulunanların saldırıya uğradığı an güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; plakasız siyah bir cipin sokağın köşesine park ettiği ve araçtan kimsenin inmediği fark edildi. Bir süre sonra cipte bekleyen saldırganların servisten çıkan kişilerin üzerine ateş açtıkları ve aynı araçla olay yerinden kaçtıkları görüldü. Polis, saldırganların kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2020-03-20 02:49:35



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