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(Görüntülü) Suriye sınırına askeri sevkiyat

DHA

UŞAK Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından polislerle bilikte evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara erzak kolisi dağıtıldı.

(Görüntülü) Suriye sınırına askeri sevkiyat

UŞAK Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından polislerle bilikte evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara erzak kolisi dağıtıldı.
Uşak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz erzak kolileri dağıttı. Önceden belirlenen adreslere, polis ekipleriyle beraber erzak kolilerini götüren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkilileri, 65 yaş üzeri kişilere bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Erzak kolileri 65 yaş üstü bütün vatandaşların, evden çıkmamaları adına tek tek adreslerine teslim edildi. Kolilerin teslim edildiği sırada, alınan önlemler kapsamında evinden çıkamayan Gülsüm Özdemir, "Sağolun, Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Uşak
2020-03-22 22:49:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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