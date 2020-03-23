Uzaktan eğitim alan öğrenciler süreçten memnun

Uşak’ta korona virüsü tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim görmeye başlayan öğrenciler, programın derslerin aksamaması açısından faydalı olduğunu dile getirdiler.

Korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRTEBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı üzerinden uzaktan eğitim başladı. Tüm yurtta öğrenciler evlerindeki televizyonlardan ve internet üzerinden eğitimlerini almaya başladı. Uşak'ta yaşayan 7. sınıf öğrencisi Sude Kaçar da sabahın erken saatlerinde televizyonun karşısına geçerek derslerini dinledi. Aynı zamanda notlarını da tutan Kaçar, eğitimin faydalı olduğunu dile getirdi. Virüs salgını sürecinin en kısa zamanda sona ermesini ve okula gitmek istediğini dile getiren Sude, “Bizim için çok faydalı oldu. En azından kaçırıp unutmak gibi bir problemimiz vardı. Ama böyle hem konu tekrarı yapmış oluyoruz, hem görülen dersleri tekrar görmüş, anlamadığımız yerleri de tekrardan anlamış oluyoruz. Aynı zamanda not alıyorum. Tabii yüz yüze eğitim almaktan, okulda öğrenmekten daha faydalı değil ama en azından bizim için tekrar oluyor” dedi.



“Unutmaktan ve hiç bilmemekten daha iyidir”

Uzaktan eğitim sürecine olumlu baktığını kaydeden anne Atike Kaçar, “Çok olumlu oldu. Çünkü çocuklar okula gidemediği sürece tekrar yapamayacaklardı. En azından tekrar amaçlı yapılmış oldu. 20 dakikalık bir ders programları var ama yine de en azından ders görmüş oluyorlar. Unutmaktan ve hiç bilmemekten daha iyidir. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı'na teşekkür ederiz. Bu eğitim süreci çok iyi ama yine de en kısa zamanda virüs olayının çözülmesini ve çocukların okula gitmesini istiyoruz. Yüz yüze eğitim almaları daha iyi” diye konuştu.

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