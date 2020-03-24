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Koronavirüse karşı online zumba dersi

DHA

Koronavirüse karşı online zumba dersi


Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın evlerinde kalmasını teşvik etmek amacıyla, sosyal medya üzerinden canlı yayında zumba dersi vererek, online etkinliklere başlandı.
İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı, insanların sağlığını korumak ve evde kaldıkları sürede sosyal etkinliklerinden geri kalmaları için online zumba derslerine başladı. İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan zumba dersiyle, katılımcıların sağlıklı ve zinde kalması hedefleniyor. Canlı yayında zumba dersi veren beden eğitimi öğretmeni Melis Gültekin, "Bence herkes bu dönem boyunca yani virüsten, salgından dolayı evimizde olduğumuz süre boyunca, sağlıklı bir yaşam istiyorlarsa, ekran başına gelsinler. Canlı yayınlara, web sitelere, telefon başlarına gelsinler ve bizimle beraber spor yapsınlar. Hem onların sağlıkları açısından hem de psikolojik olarak çok yarar sağlayacağına eminim" dedi.
'EVDEN KATILABİLECEKLERİ YARIŞMA DÜZENLEYECEĞİZ'
İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tahir Emre Can ise, "Önümüzdeki günlerde halkımızın evden katılabileceği yarışmalar düzenleyeceğiz. Bu bir sosyal sorumluluk projesi. Halkımıza, sporseverlerimize, insanımızın evde kalmalarını motive etmek, kaldıkları süre zarfında yapabilecekleri etkinlikleri canlı, interaktif bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2020-03-24 08:49:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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