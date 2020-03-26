Korona virüse karşı yüz koruyucu “siper maske” önlemi Sağlıkçıların korona virüsten korunmaları için “siper maske” üretiyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Korona virüse karşı yüz koruyucu “siper maske” önlemi Sağlıkçıların korona virüsten korunmaları için “siper maske” üretiyorlar

İHA

Uşak Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) sağlık çalışanlarının korona virüs salgınına karşı korunmalarını sağlamak amacıyla 3D (üç boyutlu) yazıcıyla yüz koruyucu "siper maske" üretimine başlandı.

Korona virüse karşı yüz koruyucu “siper maske” önlemi Sağlıkçıların korona virüsten korunmaları için “siper maske” üretiyorlar

Uşak Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) sağlık çalışanlarının korona virüs salgınına karşı korunmalarını sağlamak amacıyla 3D (üç boyutlu) yazıcıyla yüz koruyucu “siper maske” üretimine başlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), korona virüs önlemlerine yönelik üretim faaliyetlerine BİLSEM'de sağlık çalışanları için üretilen yüz koruyucu siperi ekledi. Meslek liselerinin korona virüs salgını nedeniyle dezenfektan, maske, tek kullanımlık önlük ve tulum üretimine başlamasının ardından BİLSEM de harekete geçerek sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretmeye başladı. Bu kapsamda Uşak BİLSEM'de, 3D yazıcı ile yapımı yaklaşık 2 buçuk saat süren siper maskelerden üretilmeye başlandı. Özel bir yazılım ardından hazırlanan maskelerden tek yazıcıyla günde 7 ile 8 adet üretiliyor. Uşak BİLSEM Müdürü Hakan Erdal, bu işi gönüllü olarak yaptıklarını belirterek, Uşak Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilecek olan 3D yazıcı desteğiyle üretim kapasitesinin artırılacağını kaydetti.

"Bu işi herhangi bir ücret talep etmeden yapıyoruz"
Hakan Erdal, bu işe sağlık çalışanlarına destek amaçlı başladıklarını dile getirerek, üretimin talebi karşılamak amacıyla seri şekilde devam edeceğini aktardı. Erdal açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Ülkemiz kötü bir süreçten geçiyor. Bu süreçte bizler neler yapabileceğimizi düşündük. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un talimatıyla kurumlarımızda bulunan 3D yazıcıyla sağlık personelimizi korumak için yapabileceklerimiz hakkında çeşitli görüş alışverişinde bulunduk ve koruyucu siper yapmaya karar verdik, ardından üretime başladık. Üretilen siperleri İl Sağlık Müdürlüklerine teslim ediyoruz. Bu işi herhangi bir ücret talep etmeden yapıyoruz. Çünkü sağlık personellerimiz bizler için özveriyle çalışıyorlar. Bizler de onlar için ufak bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize.”

“Günlük kapasite hedefimiz 50 adet”
Tek yazıcıyla üretim gerçekleştirdiklerini belirten Erdal, yazıcı sayısının artmasıyla siper maske sayısının da artacağını ifade ederek, “Normalde üç boyutlu bir yazıcıyla, bir siperin basımı 2 buçuk saat sürüyor. Günde 7 ile 8 maske üretebiliyoruz. Uşak Valimiz Funda Kocabıyık’ın ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Bülent Şahin’in destekleriyle Uşak’taki bütün üç boyutlu yazıcıları bir araya getirip günlük kapasitemizi en az 50 maske olacak şekilde arttırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Banaz Kaymakamlığı: "Mahallelerin karantinaya alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır"
YEREL HABERLER Banaz Kaymakamlığı: "Mahallelerin karantinaya ...
Eşme'de 'Vefa Destek Grubu' hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Eşme'de 'Vefa Destek Grubu' hizmet vermeye başladı
Eşme'de dezenfekte işlemleri sürüyor
YEREL HABERLER Eşme'de dezenfekte işlemleri sürüyor
(Görüntülü) Uşak'ta "Evde Kal" çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Uşak'ta "Evde Kal" çağrısına uymayan ...
Uşak´ta `Evde Kal´ çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu
YEREL HABERLER Uşak´ta `Evde Kal´ çağrısına uymayan vatandaşlar ...
Ulubey'de 'Vefa Destek Grubu' hizmet vermeye başladı
YEREL HABERLER Ulubey'de 'Vefa Destek Grubu' hizmet vermeye başladı
Koronavirüse karşı online zumba dersi
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı online zumba dersi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X