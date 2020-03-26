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Banaz'da sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşlara yemek desteği 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara yemek desteği verildi

İHA

Uşak'ta korono virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan kronik hastalar ile 65 yaş üstü vatandaşlar için iki öğün yemek dağıtımı yapıldı.

Banaz'da sokağa çıkma kısıtlaması olan vatandaşlara yemek desteği 65 yaş ve üstündeki vatandaşlara yemek desteği verildi

Uşak'ta korono virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan kronik hastalar ile 65 yaş üstü vatandaşlar için iki öğün yemek dağıtımı yapıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde kaymakamlığa bağlı ekipler korona virüs tedbirleri kapsamında sokağı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için yemek dağıtımı yaptı. Ekipler tarafından kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere, günde iki öğün yemek vatandaşların evlerine doğrudan teslim ediliyor. Kendi ihtiyaçlarını göremeyen ve yanlarında aile yakınları olmayan vatandaşlar için uygulamanın ilçenin birçok yerinde devam edileceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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