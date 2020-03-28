KKTC´den gelen 130 kişi Uşak´taki karantinaya alındı

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nden (KKTC) Türkiye´ye gelen, çoğunluğu öğrenci 130 kişi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina/gözetim süreci için Uşak´taki Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu´na yerleştirildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti´nden ülkeye dönen vatandaşlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı´na bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu´na getirilerek karantina/gözetim altına alındı. KKTC Ercan Havalimanı´ndan 130 yolcuyla kalkan Türk Hava Yolları´na ait uçak, saat 21.00´de Uşak Havalimanı´na geldi. Uçakta ateşleri ölçülen yolcular, önceden izolasyonları yapılan otobüslere bindirilerek gözetim altında tutulacakları Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu´na getirildi. Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen yolcuların, 14 günlük karantinanın ardından gidecekleri adreslere yönlendirileceği bildirildi. DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2020-03-28 00:17:33
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