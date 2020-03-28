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Uzaktan karate eğitimlerine başladılar Evleri hem okul hem de karate salonu Hem uzaktan eğitim alıyorlar hem de uzaktan karate yapıyorlar

İHA

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "evlerinde kalan" Uşaklı karateciler, online uzaktan eğitim almanın yanı sıra online karate antrenmanı yaparak zamanlarını spor yaparak eğlenceli ve verimli şekilde geçiriyor.

Uzaktan karate eğitimlerine başladılar Evleri hem okul hem de karate salonu Hem uzaktan eğitim alıyorlar hem de uzaktan karate yapıyorlar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında “evlerinde kalan” Uşaklı karateciler, online uzaktan eğitim almanın yanı sıra online karate antrenmanı yaparak zamanlarını spor yaparak eğlenceli ve verimli şekilde geçiriyor.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından dolayı insanlar zamanlarını evde geçiriyor. Bu kapsamda eğitime verilen arayı da verimli şekilde değerlendirmek isteyen ve Uşak’ta yaşayan üç kardeş, derslerinden arta kalan zamanda karate antrenmanları yapmayı ihmal etmiyor. Milli sporcu olan Eşem Sude Tural iki kardeşiyle birlikte ısınma hareketleri yaptıktan sonra, internet üzerinden bağlantı kurdukları antrenör hocalarıyla da karate yapıyor. Dışarı çıkmadan da sosyal faaliyetlerini devam ettirdiklerini belirten Tural, zamanlarını verimli şekilde geçirdiklerini belirtti.

Evde olsalar bile boş durmuyorlar
Günlük hem eğitim hem de spor ihtiyaçlarını giderdikleri için mutlu olduğunu belirten Eşem Sude Tural, “Okullar tatil olunca derslerimizden geri kaldık. Uzaktan eğitim sayesinde hem konu tekrarı yapmış oluyoruz hem de derslerimize devam etmiş oluyoruz. Ben aynı zamanda karate dalında milli sporcuyum. Virüsten dolayı salonumuz da kapalı olduğu için antrenman yapamadık. Hocalarıma teşekkür ederim, evde olsak bile online bağlanıp antrenman yaptırıyorlar” diye konuştu.

“Telefonla oynamak yerine spor yapıyoruz”
Dışarı çıkmayarak sağlıklarını koruduklarını ifade eden Tural, “Dışarı çıkmayarak evde de sosyal faaliyetlerimizi devam ettirebiliyoruz. Benimle birlikte 2 kardeşim daha karate yapıyor. Onlarla beraber ders aralarında boş vaktimiz kalıyor. O sırada tablet veya telefon oynamak yerine sporumuzu yapıyoruz. Hem eğlenceli oluyor hem de verimli” dedi.

“İnşallah bu süreç biter”
Salgın sürecinin bitmesini ve hayat düzeninin normale dönmesini istediğini ifade eden anne Gülser Tural, “Hocaları tablet veya telefondan online bağlanıyor. Çocukların antrenmanlarını aksatmaması için ellerinden geleni yapıyor, saatinde antrenman listesi gönderiyor. İnşallah bu süreç biter, çocuklar okula ve salonlarına döner. Onlar da mutlu olur biz de mutlu oluruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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