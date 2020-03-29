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Uşak’ta parklarda şeritli korona virüs önlemi

İHA

Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında yürüyüş, bisiklet yolları ve çocuk oyun parkları güvenlik şeridi çekilerek ziyaretçi girişine kapatıldı.

Uşak’ta parklarda şeritli korona virüs önlemi

Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında yürüyüş, bisiklet yolları ve çocuk oyun parkları güvenlik şeridi çekilerek ziyaretçi girişine kapatıldı.
İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgenin ardından korona virüs salgınının önüne geçebilmek için tüm yurtta olduğu gibi Uşak'ta da ek tedbirler hızla hayata geçirildi. Kent merkezinde bulunan park, mesire alanı, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları ve spor aletlerinin bulunduğu alanlar vatandaşların kullanımına kapandı. Özellikle yürüyüş yapmak isteyenlerin uğrak yeri olan Atapark’a gelen vatandaşlar, güvenlik şeritleriyle alınan önlemi görünce sporlarını parkın çevresinde gerçekleştirdi. Kamusal alanların başında gelen park alanlarında bulunan banklarda da şeritlerle önlem alındığı görüldü.
Önlemlerin sağlık açısından faydalı olacağına inandığını belirten Özlem Yükler, “Bahar geldi, herkes dışarı çıkmak ve yürümek istiyor ancak bu da bizim sağlığımız açısından bir önlem. Dünya çapında yayılan bir durum ve gerçekten zor bir süreç. İnsanların bu süreçte evde kalıp daha sonra bu güzel havaların tadını çıkaracağına inanıyorum. Şimdilik kapatılması doğru bir karar” dedi.
Kısa bir işini halletmek üzere dışarı çıktığını ve iş yerine dönmek üzere olduğunu ifade eden Filiz Yurtsev ise, kararın doğru olduğunu ve insanların evde kalmalarının faydalı olacağını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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