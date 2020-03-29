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Türkiye’yi güldüren o yarışmacı konuştu Antrenörü telefon ile aramayı unutunca 130 km koşmak zorunda kaldı Korona virüs nedeniyle maraton koşuları iptal edilince işsiz kaldı Maratonları koşan adam iş yaşamında yaya kaldı

İHA

Televizyonda katıldığı yarışma programında sempatik tavırları ile herkesin dikkatini çeken Uşaklı ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli, korona virüs nedeniyle maratonların iptal edildiği için işsiz olduğunu kaydederek, yine de zorlu geçen hayatında anlattığı 'antrenörüm beni telefon ile aramayı unutunca 130 km koşmak zorunda kaldım' sözleri ile herkesi gülmekten kırıp geçirdi.

Türkiye’yi güldüren o yarışmacı konuştu Antrenörü telefon ile aramayı unutunca 130 km koşmak zorunda kaldı Korona virüs nedeniyle maraton koşuları iptal edilince işsiz kaldı Maratonları koşan adam iş yaşamında yaya kaldı

Televizyonda katıldığı yarışma programında sempatik tavırları ile herkesin dikkatini çeken Uşaklı ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli, korona virüs nedeniyle maratonların iptal edildiği için işsiz olduğunu kaydederek, yine de zorlu geçen hayatında anlattığı ‘antrenörüm beni telefon ile aramayı unutunca 130 km koşmak zorunda kaldım’ sözleri ile herkesi gülmekten kırıp geçirdi.
Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Corum köyünde ailesi ile birlikte yaşan Yeniceli, dün akşam katıldığı televizyonda yayınlanan bilgi yarışmasında anlattığı hayat hikayesi ile herkesin bir anda ilgi odağı oldu. Yeniceli’nin programdaki videosu özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu ve milyonlarca kişi tarafından izlendi. Programdan bin TL ödül kazanan Yeniceli, bugün köyüne dönerek işsiz olduğu için bahçe ve işleri yapıp, hayvanları ile ilgilenmeye devam etti.
Köyde yaptığı işler arasına idmanları da sıkıştıran Yeniceli koşu sporundan kopmamak için odun kırıp, koşarak idmanlara devam ediyor. Katıldığı yarışmalarda 100’e yakın madalya kazanan ve bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanında koşan Yeniceli, maraton koşucusu olma hikayesini ise şöyle anlattı:

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