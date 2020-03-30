Uşak'ta hayırseverlerin yardımları aşevi bünyesinde toplanacak

Uşak Valiliği hayırseverlerin Vefa Sosyal Destek Grubu'na vermek istedikleri destek doğrultusunda, yardımların Uşak Aşevine yapılabileceğini bildirdi. Vali Kocabıyık, "Hemşehrilerimiz çorbada tuzumuz bulunsun fikriyle bizi arıyorlar. Bize gelen yardım taleplerinin Uşak Aşevine yapılması, buradan ihtiyaç sahiplerine Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince ulaştırılmasını planladık" dedi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla il genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine bilgi verdi. Öz Merkez İl Genel Meclisi Salonu’ndaki toplantıya vali yardımcıları, iş dünyası ve esnaf odasının temsilcileri ile Uşak Aşevi temsilcisi katıldı.

Bu süreci kentin yöneticileri, kanaat önderleri, toplumun her kesiminden temsilciler ile yönettiklerini, özellikle son dönemde hayırseverlerden Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına destek vermek isteyenler bulunduğunu aktaran Vali Funda Kocabıyık, “Süreç başladığı günden itibaren pek çok telefon aldım, hemşehrilerimiz ellerinden geldikçe çorbada tuzumuz bulunsun fikriyle bizi arıyorlar. Sivil toplum kuruluşlarımız, iş insanlarımız, hayırseverlerimizin destek taleplerini karşılamak için bir sistem kurduk. Bilindiği gibi Uşak Aşevi uzun yıllardır çalışmaları ile kentimizde önemli işler yapıyor. Bize gelen yardım taleplerinin Uşak Aşevine yapılması, buradan ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek gönderilmesi, kuru gıda ve yardım paketlerinin oluşturularak Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince milletimize ulaştırılmasını planladık. Devletimiz her türlü sorunun üstesinden gelecek güce sahip, özellikle şunu belirtmek istiyorum burada amacımız gelen destek çağrılarını geri çevirmemek. Çünkü biz duyarlı ve yardımsever bir milletiz” diye konuştu.

Uşak Aşevinin bu süreçte Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde faaliyet göstereceğini, çalışma alanının genişletileceğinin altını çizen Vali Funda Kocabıyık, oluşturulacak destek havuzuna herkesin katkı sağlamasının önünü açtıklarını sözlerine ekledi.

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