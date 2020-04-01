Uşak'ın Gürlek köyü, karantinaya alındı

2020 Cumhurbaşkanı maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) UŞAK'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Banaz'a 16 kilometre uzaklıktaki 775 nüfuslu Gürlek köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyünde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 31 Mart itibari ile ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş çıkışlar durdurulmuştur. Kamuoyuna duyurulur" denildi.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU

2020-04-01 11:55:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.