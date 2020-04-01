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Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan açıklama Vali Kocabıyık: “Arkadaşlarımızın konumlandığı noktaya uzak olduğum için onlara seslenerek, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiği hakkında ikazda bulundum” “Yanlış bir algı var ise kusurumuz affola”

İHA

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İsmet Paşa Caddesi'nde sosyal mesafeyi korumayan vatandaşları uyardığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine yayınladığı açıklamasında, "Vatandaşlarımızı kıracak her türlü davranıştan edep ederim. Böyle bir yanlış algı var ise, kusurumuz affola" dedi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık'tan açıklama Vali Kocabıyık: “Arkadaşlarımızın konumlandığı noktaya uzak olduğum için onlara seslenerek, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiği hakkında ikazda bulundum” “Yanlış bir algı var ise kusurumuz affola”

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İsmet Paşa Caddesi’nde sosyal mesafeyi korumayan vatandaşları uyardığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine yayınladığı açıklamasında, “Vatandaşlarımızı kıracak her türlü davranıştan edep ederim. Böyle bir yanlış algı var ise, kusurumuz affola” dedi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, korona virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kentin en işlek caddesi İsmet Paşa Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Denetim esnasında caddeyi kalabalık gören Vali Kocabıyık, sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara uyarıda bulundu. Birbirine yakın duran vatandaşlara yönelik uyarısı sosyal medyada tepki çeken Vali Kocabıyık bunun üzerine yayınladığı basın açıklamasında, “Arkadaşlarımızın konumlandığı noktaya uzak olduğum için onlara seslenerek, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiği hakkında ikazda bulundum” diyerek tavrının yanlış anlaşıldığı belirtti.

“Dünkü hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmak beni üzer”
Vali Kocabıyık yaya trafiğinin sınırlanmasıyla azalan insan yoğunluğunun ardından caddenin fotoğraflarını paylaşarak şu şekilde açıklamalarda bulundu:
“Dünyada ve ülkemizde hızla yayılan Covid19 salgınına karşı her gün yeni tedbirler alıyoruz. Alanda çalışan tüm arkadaşlarımızla yoğun bir mesai içerisindeyiz. Tek amacımız toplumumuzun sağlığını korumak, salgının yayılmasını engellemek.Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Uşaklı hemşehrilerim benim onlara olan derin muhabbetimi bilirler. Vatandaşlarımızı kıracak her türlü davranıştan edep ederim. Dün yaşanan hadiseyle ilgili yanlış anlaşılmış olmak beni üzer, böyle bir yanlış algı var ise, kusurumuz affola.”

“Tedbirsizlikten dolayı kaybedecek bir tek insanımız bile yok”
İl genelinde vatandaşların salgından en az düzeyde etkilenmesi için tedbirler alındığını kaydeden Vali Kocabıyık, “Bu ülkenin her bir vatandaşı, genciyle yaşlısıyla bizim için çok değerli. Bizim tedbirsizlikten dolayı kaybedecek bir tek insanımız bile yok. Bu yüzden kurallara hem kendimiz hem de içinde yaşadığımız toplum için uymalıyız. Bizler toplum sağlığını korumak için görevimizin başındayız ve milletimize hizmet ediyoruz. Sadece kuralları koyma aşamasında değil, denetleme aşamasında da sahada yer almalıyız ve alıyoruz da” dedi.

“Vatandaşlarımızı kıracak bir tavır sergilemem mümkün değil”
Vali Kocabıyık alınan tedbirlerin uygulanabilirliğini görmek için caddede incelemeler yaptığını kaydederek, “Salgının engellenebilmesi ve alınan tedbirlerimizin uygulanabilirliğini görmek için dün ilimizin en işlek caddelerinden olan İsmet Paşa Caddesi’nde denetimlerde bulundum. Görevlilerimizin de bulunduğu bir bankanın önünde sosyal izolasyonun sağlanmadığını fark ettim. Bu sıkıntılı günlerde mesai harcayan tüm arkadaşlarımızın çok yorulduğunu biliyorum. Dolayısıyla hem yorgunluktan hem de düzenlemelerin yeni başlaması sebebiyle bazen aksaklıklar yaşayabiliyoruz. Bu düşünce ile arkadaşlarımızın konumlandığı noktaya uzak olduğum için onlara seslenerek, sosyal izolasyona dikkat etmeleri gerektiği hakkında ikazda bulundum. Unutmayalım ki sosyal mesafe salgından zarar görmemizi engelleyen en önemli tedbirlerden. Topluma hizmet etmek için seferber olduğum bu görevde vatandaşlarımızı kıracak bir tavır sergilemem mümkün değil. Ancak tüm arkadaşlarımız çok yoğun bir şekilde bu amansız salgınla var gücüyle mücadele ediyor. Bu bizim görevimiz, milletimize olan borcumuz” şeklinde konuştu.

“Evde kalmaya devam edelim”
Toplum sağlığını korumak amacıyla var gücüyle çalıştıklarını ifade eden Vali Kocabıyık, “Her şeyi insanlarımız için yapıyoruz. Toplum sağlığı için tüm birimlerimizce beraber emek veriyoruz. Lütfen sizde kendiniz için, aileniz için evinizde kalın. Zorunlu olmadığı sürece dışarı çıkmayın. Evde kalmaya lütfen devam edelim” ifadelerinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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