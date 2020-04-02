Köydeki karantinaya uymayan 1 kişiye 3 bin 150 lira ceza



Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)UŞAK'ın Banaz ilçesine bağlı Gürlek köyünde koronavirüs salgını nedeniyle dün başlatılan karantina uygulamasına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildi.

Banaz'a 16 kilometre mesafedeki 775 nüfuslu Gürlek köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün karantina uygulaması başlatıldı. Köye giriş ve çıkışlar, jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Sağlık ekipleri, 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı köyde, evleri dolaşarak vatandaşların ateşini ölçüp, sağlık durumlarını kontrol etti.

Banaz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise karantina kurallarına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 lira para cezası verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, köy halkının, muhtar aracılığıyla ilettiği ihtiyaçlarının jandarma tarafından karşılanıp, ulaştırıldığı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Uşak / Banaz Feyzi DAVULCU

2020-04-02 12:05:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.