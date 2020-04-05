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Korona virüs fırsatçılarına karşı araçları ücretsiz dezenfekte ediyor Oto yıkamacı Mert Çohadar: “Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlar yararlanabilir”

İHA

Uşak'ta bir oto yıkamacı, korona virüsle mücadelede fırsatçılık yapanlara karşı aracını getiren herkese ücretsiz dezenfeksiyon işlemi yapmaya başladı. Mert Çohadar, "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız araç içi ücretsiz dezenfekte işleminden yararlanabilir" dedi.

Korona virüs fırsatçılarına karşı araçları ücretsiz dezenfekte ediyor Oto yıkamacı Mert Çohadar: “Başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm vatandaşlar yararlanabilir”

Uşak’ta bir oto yıkamacı, korona virüsle mücadelede fırsatçılık yapanlara karşı aracını getiren herkese ücretsiz dezenfeksiyon işlemi yapmaya başladı. Mert Çohadar, “Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız araç içi ücretsiz dezenfekte işleminden yararlanabilir” dedi.
Oto yıkamacı esnafı Mert Çohadar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından dezenfeksiyon ürünlerinin satış fiyatlarındaki fahiş artışlara karşı işletmesinde ilaçlama işlemlerini ücretsiz yapmaya başladı. Çohadar, tüm müşterilerini araçlarını ücretsiz dezenfekte etmek için davet ettiklerini ifade ederek, önceliğin sağlık çalışanlarına ait olduğunu belirtti. Ücretsiz dezenfekte uygulamasına yeni başladıklarını kaydeden Çohadar, “Malum süreçte fırsatçılara geçit vermemek için vatandaşlarımızın bu hizmetten yararlanmasını elimizden gelenin bu olduğunu bildirmek için böyle bir işlem yapmaya karar verdik. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün vatandaşlarımız araç içi ücretsiz dezenfekte işleminden yararlanabilir” dedi.

“Cuma günleri geçerli”
Çohadar, uygulamaya dış yıkamanın dahil olmadığını, vatandaşların sadece araç içi dezenfekte işleminden şartsız koşulsuz yararlanabileceğini belirtti. Çohadar sözlerine şöyle devam etti:
“Haftanın sadece bir günü, cuma günleri bu işlemi yapıyoruz. Talepler gayet iyi durumda. Malum virüs salgını var. Bundan kurtulabilmek için bir ve beraber olarak elimizden gelenleri yapmak zorundayız. İnşallah kısa sürede bu illetten kurtulabiliriz” şeklinde konuştu.
Son günlerde yapılan en iyi hizmetin bu olduğunu belirten müşterilerden Yiğit Kulalıgil, tavsiyeler üzerine gelerek memnun kaldığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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