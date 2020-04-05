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Uşak'ta, koronavirüs tedbirlerine uyulmadı

DHA

Uşak'ta, koronavirüs tedbirlerine uyulmadı


Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) UŞAK'ta, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, 20 yaş ve altı kişilere getirilen sokağa çıkma yasağına uyulmadığı gözlendi. Pazar yerlerinde ise birçok kişinin zorunlu olmasına maske takmaması dikkati çekti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 20 yaş ve altında olan kişilere sokağa çıkma yasağı getirilirken, Uşak'ta çocuklar ve gençlerin sokaklarda olduğu görüldü. Sokakta bisiklet kullanan çocukların yanı sıra birçok kişinin zorunlu olmasına rağmen kalabalık ortamlarda maske takmaması dikkat çekti. 20 yaş ve altındakilere getirilen sokağa çıkma yasağını dikkate almayan bazı ebeveynlerin de çocuklarıyla kalabalık alanlarda maskesiz dolaştığı görüldü. Yapılan uyarılara rağmen kaldırım ve banklarda da sosyal mesafe kuralına uymadan oturup, kalabalık oluşturanlar ise tepki çekti.
Uşak Mende Pazarı'nda satış yapan Elif Özkan, "Çok fazla yasaklara uyulmadığını görüyoruz. Yani buradan geçen kişi çok fazla olmasa da maske takmayanlar var. Kimisi yasak olmasına rağmen çocuklarını da dışarı çıkarmış. Yasağa rağmen 65 yaş üzeri kişilerin de sokakta olduğunu görüyoruz. Yasakların çok fazla dikkate alınmadığını düşünüyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU
2020-04-05 17:36:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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