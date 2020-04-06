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(Özel) Korona virüse karşı doğal dezenfektan üretip kendi dezenfekte sistemlerini geliştirdiler Sirke ve doğal bitkiler ile dezenfekte yapıp ilçe girişine özel düzenek kurup araçları dezenfekte etmeye başladılar Beldeye girmek isteyen araçlar doğal karışımla dezenfekte ediliyor

İHA

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Beldesi'nde belediye ilginç bir uygulamaya imza atarak, korona virüse karşı sirke ve çeşitli bitkiler kullanarak kendi dezenfektanlarını üretip belde girişine özel bir düzenek kurup giriş ve çıkışlarda araçları dezenfekte etmeye başladı.

(Özel) Korona virüse karşı doğal dezenfektan üretip kendi dezenfekte sistemlerini geliştirdiler Sirke ve doğal bitkiler ile dezenfekte yapıp ilçe girişine özel düzenek kurup araçları dezenfekte etmeye başladılar Beldeye girmek isteyen araçlar doğal karışımla dezenfekte ediliyor

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Beldesi’nde belediye ilginç bir uygulamaya imza atarak, korona virüse karşı sirke ve çeşitli bitkiler kullanarak kendi dezenfektanlarını üretip belde girişine özel bir düzenek kurup giriş ve çıkışlarda araçları dezenfekte etmeye başladı.
Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt Beldesi’nde belediye ekipleri korona virüs salgınına karşı yoğun çalışmalar sürdürürken vatandaşlar için her türlü tedbir almaya başladı. Belediye ekipleri tarafından belde girişine kurulan doğal dezenfekte sistemi sayesinde araçlar, temizlendikten sonra beldeye giriş yapabiliyor. Sisteme yerleştirilen fıskiye yardımıyla araçlara püskürtülen dezenfektan karışımı, içerisinde sirke başta olmak üzere kekik yağı, lavanta yağı gibi doğal bitki özleri bulunduruyor. Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Güngör Oral, aynı karışım ile beldenin dört bir yanını düzenli olarak temizlediklerini belirterek, temizlik devamlılığını kurulan sistem ile desteklediklerini kaydetti.


“Mikropların beldeye girişini önlemeye yönelik sistem”
Güngör Oral, aldıkları önlemlere vatandaşlar tarafından büyük oranda uyulduğunu ifade etti.
Belde sokaklarını, esnaf dükkanlarını ve evleri sık sık dezenfekte ettiklerini dile getiren Oral, salgına karşı tedbirli olunmasında fayda bulunacağını kaydederek, “Köyün girişi bizim için çok önemli, çok trafik oluyor. Araçlardan ve tekerlerinden gelebilecek her türlü mikrobu önlemek için bu şekilde bir uygulama yaptık. Sıvının içerisinde kekik yağı, lavanta yağı ve sirke gibi malzemeler var. İnsan sağlığına zarar vermeyen maddeler bulunuyor” dedi.
Çalışmaların düzenli aralıklarla sürdürüldüğünü belirten Oral, “Çöp bidonlarımızı toplayıp yıkattırdık, dezenfekte ettirdikten sonra tekrar yerlerine koyduk. Esnaf dükkanlarını, sokakları düzenli olarak temizliyoruz. Belde halkına kendi yaptığımız 5 bin tane maske dağıttık” şeklinde konuştu.
Uygulamadan memnun kaldıklarını ve örnek alınması gerektiğini belirten vatandaşlardan Şerif Yılmaz ile Şefik Güner tedbirler kapsamında uygulamanın devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

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