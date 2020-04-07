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Uşak'ta 5 kişiye uyuşturucu gözaltısı

İHA

Uşak'ta polis ekipleri şüphelenerek durdurduğu bir araçta yaptığı aramada çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Uşak'ta 5 kişiye uyuşturucu gözaltısı

Uşak'ta polis ekipleri şüphelenerek durdurduğu bir araçta yaptığı aramada çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İslice Mahallesindeki bir sokak üzerinde şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 7,19 gram sentetik kannabinoid uyuşturucu, 2 adet ecstasy uyuşturucu hap, 14,20 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 2 adet dolu kartuş ele geçirildi.
Olayla ilgili S.Y. (22), Y.Ü. (32), S.A. (22), A.Ö. (38) ve S.Y. (18) olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken polis tarafından soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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