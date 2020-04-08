Kıbrıs Gazisi emekli maaşından 500 TL'yi kampanyaya bağışladı Gaziden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 500 TL'lik destek

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Uşaklı Kıbrıs Gazisi emekli maaşından 500 lirayı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışladı. Gazinin örnek davranışları görenleri duygulandırdı.

Karahallı ilçesi Karayakuplu Köyü’nde yaşayan Kıbrıs Gazisi Faik Şengüler emekli maaşını çekmek üzere Kaymakamlığa bağlı Vefa Sosyal Destek grubu ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından isteği yerine getirilen Kıbrıs Gazisi emekli aylığının 500 lirasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına bağışlamak istediğini dile getirdi.

Kıbrıs Gazisi Faik Şengüler, “Sayın Cumhurbaşkanımızın yardım kampanyasına katılmak istiyorum. Aylığımdan 500 lira yardımda bulunmak istiyorum” dedi.

Şengüler’e davranışından dolayı teşekkür eden ekipler yardım talebini Türk milleti adına kabul ettiklerini ve gerekli yerlere ileteceklerinin sözünü verdi.

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