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Bu beldede tüm araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor

İHA

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde korona virüs tedbirleri kapsamında araçlar ücretsiz dezenfekte edilirken, beldede bugüne kadar pozitif vaka görülmediği öğrenildi.

Bu beldede tüm araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde korona virüs tedbirleri kapsamında araçlar ücretsiz dezenfekte edilirken, beldede bugüne kadar pozitif vaka görülmediği öğrenildi.
Korona virüsü neredeyse yurdun tamamına yayılırken, Banaz ilçesine bağlı Kızılcasöğüt beldesinde bugüne kadar hiç pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi. Beldede virüsün yayılmaya başladığı ilk günlerden itibaren alınan tedbirlere vatandaşlar tarafından büyük oranda uyulurken, sokaklar, dükkanlar, evler ve kamusal alanlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Beldede araçlar da ücretsiz dezenfekte ediliyor. Araçlarını içerisinde bitkisel ürünlerin bulunduğu özel ilaçla dezenfekte ettiren vatandaşlar ise uygulamadan memnun.

“Beldemizde bir vaka görülmemiştir”
Oto yıkama servisini 6 ay önce kurduklarını ifade eden Kızılcasöğüt Belediye Başkanı Güngör Oral, korona virüs salgını çıktıktan sonra araçları ücretsiz dezenfekte işlemine başladıklarını kaydetti. Oral, “Kasabamızdaki servis araçları başta olmak üzere dışarıdan gelecek tüm vatandaşların araçlarına iç dış yıkama yaptıktan sonra dezenfekte işlemi uyguluyoruz. Biz kasaba içerisinde olsun, araçlarımızda olsun her türlü hijyeni sağlıyoruz. Bundan dolayı da beldemizde bir vaka görülmemiştir. İnşallah bundan sonra da görülmemesini ümit ediyoruz. İnsanlar oldukça memnun. Araçlarını getirip dezenfekte ettiriyorlar” dedi.
Korona virüs salgınının en yakın zamanda sona ermesini temenni eden Oral, “Özellikle sağlık çalışanlarımıza, jandarmamıza, emniyet güçlerimize de bugünlerde yoğun çalışmalarından ötürü teşekkür ederim” diye konuştu.

“İnşallah hiçbir vaka görülmez”
Araç dezenfekte işleminden memnun kaldığını belirten Murat Aydoğ, “Araçlarla giriş çıkış yaptığımız için başkanımız dezenfekte olayına dikkat ediyor. Araçla ilgili iç dış yıkamamızı yaptırıp, dezenfekte ettiriyoruz. Herhangi bir ücret ödemiyoruz, araçlarımızı temizletip gidiyoruz. Çok şükür kasabada başkanımızın ve kasaba çalışanlarının almış olduğu önlemlerden dolayı herhangi bir vaka görülmediğini biliyoruz. İnşallah hiçbir virüs vakası görülmeden bu olaylar kapanır gider” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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