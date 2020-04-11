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Uşak Üniversitesi 7 bin 500 adet maske, 350 adet siper üretti Maske ve siperler sağlık çalışanlarına teslim edildi

İHA

Uşak Üniversitesi'nde sağlık çalışanları için 7 bin 500 adet maske dikilirken, 3D yazıcıyla 350 adet yüz koruyucu siper maske üretildi.

Uşak Üniversitesi 7 bin 500 adet maske, 350 adet siper üretti Maske ve siperler sağlık çalışanlarına teslim edildi

Uşak Üniversitesi’nde sağlık çalışanları için 7 bin 500 adet maske dikilirken, 3D yazıcıyla 350 adet yüz koruyucu siper maske üretildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ildeki sağlık çalışanlarına destek olmak adına maske üretmeye başladıklarını belirten DTS Tasarım Merkez Müdürü Doç. Dr. Şefik Baran Tarhan, maskelerin öğretim elemanları tarafından dikildikten sonra, 25’li ve 50’li paketler olmak üzere vakumlandığını ve vakumlanan paketlerin 75 derecede 45 dakika ısıl işleme tabi tutulduğunu söyledi.
Üretimi gerçekleştirilen maskelerin Uşak Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ihtiyaç duyan sağlık kurumlarına dağıtılacağını belirten Tarhan, “Maskeler için kullanılan kumaşların temininde sıkıntı yaşıyoruz. Elimizde bulunan kısıtlı malzemeyle, tüm arkadaşlarımız özveriyle gece gündüz maskelerin dikimi için çalışıyor. Destek veren herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

3D yazıcıyla günde 35 siper
Uşak Üniversitesi Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Hüseyin Coşkun ve Bilgisayar Teknolojileri bölümü mezun öğrencilerinden 3 Boyutlu Destek Uşak Temsilcisi Yakut Özcan tarafından, bölümde bulunan 3D yazıcı kullanılarak, Uşak’ta görev yapan sağlık personelleri için yüz koruyucu siper aparatı üretildi.
Bu aparatların üretiminin zaman alan bir süreç olduğunu belirten Coşkun, “Normalde 3 boyutlu yazıcıyla bu aparatların üretimi 2 ile 2,5 saat sürüyor ve aparat başına 50 gram baskı malzemesi kullanılıyor. Yaptığımız iyileştirmeler sonucunda 3 adet aparatı ancak 54 dakikada ve 34 gram olarak üretmeyi başardık. Bu şekilde elimizde bulunan tek bir 3 boyutlu yazıcımızla günde ortalama 35 adet yüz koruyucu siper üretimi gerçekleştirebildik. Şu ana kadar 350 yüz koruyucu siperi de sağlık çalışanlarımıza ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

“Elimizi taşın altına koymak istedik”
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş yaptığı açıklamada, “Özveriyle çalışan sağlık personellerimize destek olmak bizler de elimizi taşın altına koymak istedik. Covid19 salgını süresince maske ve yüz koruyucu siper üretimi yaparak, ilimizde bulunan sağlık kuruluşlarına, imkânlar dâhilinde destek olmaya çalışacağız. Şu ana kadar üretilen 7 bin 500 maske ve 300’ü aşkın yüz kalkanı, Uşak ilimizde farklı sağlık birimlerinde çalışan sağlık personellerimize teslim edildi. Dünya ve ülkemiz zorlu bir süreçten geçiyor. Bu dönemi millet olarak yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla atlatacağız. Uşak Üniversitesi olarak, ilimizde görev yapan sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarına katkıda bulunuyoruz. Üretilen maskeleri ihtiyaç duyan kurumlara vermeye devam edeceğiz. Emeği geçen tüm Uşak Üniversitesi personeline teşekkür ediyorum. Ülke olarak biz bize yeteriz ”şeklinde konuştu.

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