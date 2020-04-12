Uşak'ta 260 bin kaçak üretim maske ele geçirildi

<br>Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta üç ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda toplam 260 bin kaçak üretim cerrahi maske ele geçirilirken, 7 şüpheli gözaltına alındı.<br>İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), kentte üç farklı adreste, yetkisiz ve fason olarak tek kullanımlık cerrahi maske üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Dün öğlen saatlerinde 3 ayrı adresteki ev ve iş yerine düzenlenen operasyonlarda satışa hazır 260 bin kaçak maske ele geçirildi. İzinsiz maske üretimi yapılan adresler mühürlenerek kapatılırken, gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. Ele geçirilen maskeler İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek muhafaza altına alındı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU <br>2020-04-12 12:58:45<br>
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