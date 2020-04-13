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Uşak’ta feci olay: Yangında 82 hayvan telef oldu Evde çıkan yangın besihaneye sıçradı 82 hayvan feci şekilde telef oldu

İHA

Uşak'ta bir köyde evde çıkan yangın besihaneye sıçradı. Olayda 82 hayvan telef oldu.

Uşak’ta feci olay: Yangında 82 hayvan telef oldu Evde çıkan yangın besihaneye sıçradı 82 hayvan feci şekilde telef oldu

Uşak’ta bir köyde evde çıkan yangın besihaneye sıçradı. Olayda 82 hayvan telef oldu.
Yangın, Banaz ilçesi Yenice köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Mustafa Urhan adlı kişiye ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evin diğer bölümlerine ve besihaneye sıçradı. Ahşap evden alevlerin yükseldiğini gören köy sakinlerinin ihbarı sonucu olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken evde yaşayan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Meydana gelen yangında koyun ve kuzulardan oluşan 82 hayvan telef olurken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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