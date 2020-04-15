Uşak’ta korona virüsü yenen biri doktor 5 hasta alkışlarla taburcu edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Uşak’ta korona virüsü yenen biri doktor 5 hasta alkışlarla taburcu edildi

İHA

Uşak’ta korona virüsü yenen biri doktor 5 hasta alkışlarla taburcu edildi

Uşak’ta korona virüs tedavileri tamamlanan, aralarında bir doktorun da bulunduğu 5 hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Özel bir hastanede korona virüs tedavisi gören 5 kişi tedavilerinin ardından yapılan testle sonuçların negatif çıkmasının ardından taburcu edildi. Aralarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uçar’ın da bulunduğu 5 kişi, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.
Doktorlar, tedavileri yaklaşık 2 haftalık süre sonunda biten hastalara 2 hafta boyunca evden çıkmamaları gerektiğini, evde maske kullanılması ve ellerin sık sık yıkanması gerektiğini hatırlatarak herhangi bir rahatsızlık olduğunda ise mutlaka hastaneye başvurmaları gerektiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’ta kahveci esnafından destek çağrısı
YEREL HABERLER Uşak’ta kahveci esnafından destek çağrısı
Uşak’ta 448 kişi tahliye edildi Denetimli serbestlik kapsamında hükümlüler izne ayrıldı
YEREL HABERLER Uşak’ta 448 kişi tahliye edildi Denetimli serbestlik ...
(Özel) Elektrik kablosundan çıkan yangın 2 çocuklu aileyi evsiz bıraktı Gece uyurken çıkan yangında 82 hayvan telef oldu
YEREL HABERLER (Özel) Elektrik kablosundan çıkan yangın 2 çocuklu ...
Alternatif tarım ürünlerine kadın eli değiyor ‘Ahududu ve böğürtlen’ fidan desteğiyle kadınlara yeni gelir kapısı oluşturulacak Alternatif ürünlerle bölge ekonomisinin canlandırılması hedefleniyor
YEREL HABERLER Alternatif tarım ürünlerine kadın eli ...
(Görüntülü) İlyaslı Köyü koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı-2
YEREL HABERLER (Görüntülü) İlyaslı Köyü koronavirüs nedeniyle ...
Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı / Fotoğraflar
YEREL HABERLER Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı / Fotoğraflar
(Görüntülü) İlyaslı Köyü koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) İlyaslı Köyü koronavirüs nedeniyle ...
Uşak'ta uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Uşak'ta uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı
Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Uşak'ta bir köy daha karantinaya alındı
Uşak’ta feci olay: Yangında 82 hayvan telef oldu Evde çıkan yangın besihaneye sıçradı 82 hayvan feci şekilde telef oldu
YEREL HABERLER Uşak’ta feci olay: Yangında 82 hayvan telef oldu Evde ...
Uşak’ta bir köy daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Uşak’ta bir köy daha karantinaya alındı
Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya çıktı Hayırsever 10 bin TL'nin üzerinde veresiye borcu sildirdi
YEREL HABERLER Gizemli hayırsever bu defa Uşak'ta ortaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X