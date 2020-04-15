Uşak’ta korona virüsü yenen biri doktor 5 hasta alkışlarla taburcu edildi

Uşak’ta korona virüs tedavileri tamamlanan, aralarında bir doktorun da bulunduğu 5 hasta, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.
Özel bir hastanede korona virüs tedavisi gören 5 kişi tedavilerinin ardından yapılan testle sonuçların negatif çıkmasının ardından taburcu edildi. Aralarında Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uçar’ın da bulunduğu 5 kişi, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.
Doktorlar, tedavileri yaklaşık 2 haftalık süre sonunda biten hastalara 2 hafta boyunca evden çıkmamaları gerektiğini, evde maske kullanılması ve ellerin sık sık yıkanması gerektiğini hatırlatarak herhangi bir rahatsızlık olduğunda ise mutlaka hastaneye başvurmaları gerektiğini bildirdi.
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