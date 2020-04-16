Uşak'ta 510 nüfuslu bir köy daha karantinaya alındı

Uşak'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 510 nüfuslu köy karantinaya alınırken toplamda karantinaya alınan köy sayısı 3'e yükseldi.

Uşak Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kent merkezine bağlı Mesudiye köyünün karantinaya alındığı belirtildi. 16 Nisan itibariyle karantinaya alınan köyün giriş çıkışlarının ikinci bir değerlendirmeye kadar kapalı kalacağı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde karantinaya alınan Gürlek ve İlyaslı köyleri dahil olmak üzere karantinaya alınan köy sayısı 3'e yükseldi.

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