Uşak'ta bir köyde daha karantinaya alındı

<br>Feyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)UŞAK'ta, merkez ilçeye bağlı Mesudiye köyü, koronavirüs vakaları görülmesi üzerine karantinaya alındı.<br>Uşak Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca, 2 koronavirüs vakası görülmesi üzerine merkeze bağlı Mesudiye köyünün bugün itibariyle karantinaya alındığı bildirildi.<br>Karar üzerine jandarma ekipleri, 180 haneli 412 nüfuslu köyün giriş ve çıkışlarına barikat kurdu. Köye giriş-çıkışlar yasaklandı. Kentte daha önce de Banaz ilçesine bağlı Gürlük köyü ile merkez ilçeye bağlı İlyaslı köyü karantinaya alınmıştı. Mesudiye Köyü ile karantina uygulanan köy sayısı 3'e yükseldi.DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU<br>2020-04-16 13:26:59<br>
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