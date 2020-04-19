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Hafif ticari araç 50 metreden yuvarlandı: 2 yaralı

DHA

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK'ta hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 14.00 sıralarında Kuzey çevre yolunda meydana geldi. Mehmet Karaaslan yönetimindeki 64 HD 452 plakalı hafif ticari araç, Huzur Park mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye düşen aracın sürücüsü Mehmet Karaaslan ile yanında bulunan Gonca Karaaslan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma...

Hafif ticari araç 50 metreden yuvarlandı: 2 yaralı

<br>Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)UŞAK'ta hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 14.00 sıralarında Kuzey çevre yolunda meydana geldi. Mehmet Karaaslan yönetimindeki 64 HD 452 plakalı hafif ticari araç, Huzur Park mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yükseklikten dereye düşen aracın sürücüsü Mehmet Karaaslan ile yanında bulunan Gonca Karaaslan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU<br>2020-04-19 18:04:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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