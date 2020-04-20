Uşak'ta 2 kardeşin bitişik evleri yandı

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<br>Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta yaşayan 2 kardeşin birbirine bitişik olan evleri, elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. <br>Banaz'ın Yazıtepe köyünde yaşayan Halil Aslan'a ait evde, saat 01.00 sıralarında, elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dairenin bitişiğindeki Halil Aslan'ın kardeşi Mehmet Ali Aslan'a ait eve sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangında, alevler 2 evi tamamen sardı. Evlerin yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Aslan kardeşlere ait evler kullanılmaz hale gelirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Uşak / Banaz Feyzi DAVULCU <br>2020-04-20 11:45:02<br>

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