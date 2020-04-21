Kuru fasulye tohumu desteğiyle bölgeye 3 buçuk milyon lira katkı sağlanacak Tohum desteği Uşaklı üreticilerin yüzünü güldürdü

Uşak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yüzde 75'i hibe edilen fasulye tohumu desteği, üreticilere dağıtıldı. Proje sayesinde bölgeye yaklaşık 3 buçuk milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor.

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 10 ton getirilen fasulye tohumları depolarda muhafaza edilmesinin ardından üreticilere dağıtılmak üzere ilk durak olan Banaz'ın Çiftlik köyüne doğru yola çıktı. Projeden yararlanmak isteyen ve önceden başvuran üreticilere tohumlar, görevli ekipler tarafından dağıtıldı. Projenin bölge ekonomisine yaklaşık 3 buçuk milyon lira katkı sağlayacağı öğrenilirken üreticiler ise aldıkları desteklerden memnun olduklarını kaydetti.



“Çiftçilere artı bir gelir sağlayacak”

Projenin 21 ilde ve ‘Bitkisel Üretimi Geliştirme’ kapsamında uygulandığını belirten Uşak Tarım ve Orman İl Müdürü Ertan Keleş, “Yaklaşık bir milyon metre karelik bir alan tespit ettik. Bu alanda da bölgemizde ekilişe en uygun olan kuru fasulye olduğu için proje kapsamına kuru fasulyeyle girdik. Merkez dahil üç ilçemizde, çiftçilerimizle tohumlarımız buluşacak. İnşallah bölgemize 3 buçuk milyon liraya yakın katkı sağlayacak, ekstra bir gelir olarak çiftçimizin cebine girecektir” şeklinde konuştu.



“Yoğun talep oldu”

Keleş, tohumların yüzde 75’inin Bakanlık tarafından, yüzde 25’inin ise üreticiler tarafından karşılanacağını kaydetti.

Keleş, projeye üreticilerden yoğun talep geldiğini belirterek, “Zaten mevsimsel olarak da yazlık ekiliş alanlarımız kısıtlı olduğu için tamamen yazlık ekilişe uygun bölgeler için planlama yaptık. Tohumu dağıttıktan sonra, 15 gün içinde toprak hazırlığı tamamen yapılmış bölgelere ekim başlayacaktır. Mayıs ayı itibariyle ise yüzde 100’ü tamamlanmış duruma gelir” diye konuştu.



“Boş arazimi doldurabileceğim”

Destek verildiğini duyunca hemen başvurduğunu belirten Metin Çöl, “Ekilecek 40 dönümlük yerim vardı. Tohumlar bir hafta içinde geldi. Böyle bir desteğin gelmesi benim için çok iyi oldu. Bu sayede boş kalacak olan 40 dönümlük yerimi doldurabileceğim” dedi.

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