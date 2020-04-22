Kosova´dan getirilen 103 Türk vatandaşı, Uşak´ta karantina altına alındı

<br>Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) - KOSOVA'dan Türkiye´ye getirilen 103 Türk vatandaşı, Uşak´taki Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu´nda, 14 gün sürecek karantinaya alındı.<br>Kosova´dan kalkan ve içinde yurda dönmek isteyen 103 Türk vatandaşının bulunduğu Türk Hava Yolları´na ait uçak, saat 23.30´da Uşak Havalimanı´na iniş yaptı. Uçakta ateşleri ölçülen ve tüm sağlık kontrolleri yapılan 103 kişi, otobüslerle Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu´na getirilerek, karantina altına alındı. Yurttaki tek kişilik odalara yerleştirilen Türk vatandaşları 14 günlük karantina sürecinin ardından gidecekleri şehirlere gönderilecek.<br>Dün Almanya´dan gelen 133 kişi ile birlikte, 710 oda kapasitesi olan Latife Hanım Kız Öğrenci Yurdu´nda karantinaya alınan kişi sayısı 236'ya ulaştı. DHA-Genel Türkiye-Uşak Feyzi DAVULCU<br>2020-04-22 01:59:30<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-